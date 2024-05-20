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الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل

كتب:

عمرو هلال
01:16 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الأميرة رشا يسري

الأميرة رشا يسري

علقت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، على تدشين أمريكا للرصيف البحري في قطاع غزة، مشددة على أن إنتاجه ليس كبيرًا أو أنه لن يمثل إضافة كبيرة للشعب الفلسطيني، منوهة بأن الشعب الفلسطيني يعيش في سجن كبير.

الشعب الفلسطيني يعيش في عراء 

وأوضحت «يسري»، في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الرصيف البحري لن يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعيش في عراء ولم يعد هناك بنية تحتية موجودة في قطاع غزة.

وأضافت أن أمريكا تقوم بدور أشبه بمسرحية من خلال تقديم الدعم وتعليق صفقة سلاح، وبعدها تمر هذه الصفقة إلى إسرائيل، مشددة على أن الضغط الأمريكي ليس له صدى أو تأثير على إسرائيل.

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