أول صور لطائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد العثور عليها محترقة بالكامل

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» صورا لطائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له التي فقدت أمس الأحد جراء هبوط صعب في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بسبب سوء الأحوال الجوية.

العثور على طائرة الرئيس الإيراني

وكانت أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها نقلا عن «تسنيم» نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه.

وتتوجه فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الطائرة للعثور على الرئيس الإيراني والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيدجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز أيه الله الهاشمي، وعدد من المسرولين الأخرين.

وفي وقت سابق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».