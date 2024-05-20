«القاهرة الإخبارية» تنشر معلومات عن مروحية الرئيس الإيراني.. «دبور الجحيم»
كتب:
هانى حسن
10:53 ص | الإثنين 20 مايو 2024
جانب من التقرير
استعرضت «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مواصفات مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تحطمت أمس.
وجاءت المواصفات كالتالي:
- من طراز بيل 212 وأنتجت في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تم تصنيع الطائرة لأول مرة عام 1968.
- كان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم «دبور الجحيم».
- تستخدم في أغراض مختلفة بما في ذلك النقل والإنقاذ.
- يبلغ طولها نحو 17.45 متر.
- يبلغ ارتفاعها نحو 3.8 متر.
- الحد الأقصى لسرعتها 190 كيلو مترا في الساعة.
- تبلغ حمولتها القصوى نحو 2268 كيلو جراما.
- يصل عدد ركابها 14 شخصا.