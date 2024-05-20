«القاهرة الإخبارية» تنشر معلومات عن مروحية الرئيس الإيراني.. «دبور الجحيم»

استعرضت «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مواصفات مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تحطمت أمس.

وجاءت المواصفات كالتالي:

- من طراز بيل 212 وأنتجت في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تم تصنيع الطائرة لأول مرة عام 1968.

- كان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم «دبور الجحيم».

- تستخدم في أغراض مختلفة بما في ذلك النقل والإنقاذ.

- يبلغ طولها نحو 17.45 متر.

- يبلغ ارتفاعها نحو 3.8 متر.

- الحد الأقصى لسرعتها 190 كيلو مترا في الساعة.

- تبلغ حمولتها القصوى نحو 2268 كيلو جراما.

- يصل عدد ركابها 14 شخصا.