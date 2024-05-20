رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية» تنشر معلومات عن مروحية الرئيس الإيراني.. «دبور الجحيم»

كتب:

هانى حسن
10:53 ص | الإثنين 20 مايو 2024
جانب من التقرير

جانب من التقرير

استعرضت «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مواصفات مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تحطمت أمس.

وجاءت المواصفات كالتالي: 

- من طراز بيل 212 وأنتجت في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تم تصنيع الطائرة لأول مرة عام 1968.

- كان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم «دبور الجحيم».

- تستخدم في أغراض مختلفة بما في ذلك النقل والإنقاذ.

- يبلغ طولها نحو 17.45 متر.

- يبلغ ارتفاعها نحو 3.8 متر.

- الحد الأقصى لسرعتها 190 كيلو مترا في الساعة.

- تبلغ حمولتها القصوى نحو 2268 كيلو جراما.

- يصل عدد ركابها 14 شخصا.

اقرأ المزيد:

الرئيس الصيني يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

لبنان يعلن الحداد الوطني 3 أيام على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

«القاهرة الإخبارية»: مسؤول إسرائيلي ينفي تورط تل أبيب في وفاة الرئيس الإيراني

تركيا تقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على جثامين طاقم مروحية الرئيس «رئيسي»
بقلم هانى حسن