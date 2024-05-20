وزير الخارجية يعزي حكومة إيران وشعبها في وفاة إبراهيم رئيسي

تقدم سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيران، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وحسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية، في حادث سقوط طائرة مروحية أمس.

وقال «شكري»: «تغمد الله الفقيدين ومرافقيهما برحمته، وألهم ذويهم والشعب الإيراني الشقيق الصبر والسلوان»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

إعلان وفاة إبراهيم رئيسي

وأعلنت الحكومة الإيرانية، صباح اليوم، وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية بعد المشاركة في افتتاح سد مشترك بين إيران وأذربيجان، الدولة الحدودية.

وكان إبراهيم رئيسي ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.