لماذا تحطمت مروحية الرئيس الإيراني؟.. خبير سياسي يستبعد وجود مؤامرة

قال الدكتور عصام ملكاوي، خبير الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حادث مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، شكل صدمة للداخل الإيراني، على اعتبار أن رئيسي من القادة الإيرانيين الذين لهم بصمات قوية في امتداد الحكم، وكان أحد المرشحين لخلافة على خامنئي.

طبيعة الحادث تنفي نظريات المؤامرة

وأكد أن طبيعة الحادث والعواصف والأمطار التي صاحبت الرحلة، وطبيعة الأرض الجبلية الوعرة التي هبطت عليها، تنفي أن يكون هناك نوعًا من المؤامرة، مشيرًا إلى أن الوفد المرافق هو وفد عالي المستوي ما يدل على أن الزيارة كانت مهمة جدًا، وهذا ما أكده الرئيس الأذربيجاني عن قوة العلاقات ما بين إيران وأذربيجان، ولا يمكن أن يكون هناك ما يؤثر على هذه العلاقات، وأن يشوبها أي نوع من التضليل أو الاتهامية.

وأوضح أن التحقيقات في المستقبل القريب ستكشف عن سبب الحادث.

وضع أسطول الطيران الإيراني مهتالك

وفي تقرير نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» أوضح أن وضع أسطول الطيران الإيراني يعد متهالكًا، وهو الأقدم في العالم؛ وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الدولة.

وكان قطاع الطيران من أحد القطاعات التي تأثرت بالعقوبات الأمريكية، إذ تدير الخطوط الجوية الإيرانية واحدًا من أقدم الأساطيل التجارية في العالم بمتوسط ​​عمر للطائرة يبلغ 28 عامًا، كما كانت العقوبات سببًا رئيسيًا في عدم الحصول على قطع غيار للطائرات.

وفاة الرئيس الإيراني

وأعلنت إيران وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، جراء احتراق الطائرة التي تقلهم بالكامل إثر هبوط صعب أمس الأحد.

وقد وجدت طائرة الرئيس الإيراني محترقة بالكامل إثر سقوطها، وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.