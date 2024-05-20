«القاهرة الإخبارية» نقلا عن رويترز: وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلا عن رويترز، وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان جراء احتراق الطائرة التي تقلهم بالكامل إثر هبوط صعب أمس الأحد.

وقد وجدت طائرة الرئيس الإيراني محترقة بالكامل إثر سقوطها وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتى وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمى وبعض المسؤولين الآخرين.

وفقدت الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني أمس الأحد فيما تم العثور عليها صباح اليوم الاثنين وتلى ذلك العثور على جثمان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن وفق المعلومات المتاحة، فأن حادث طائرة رئيس إيران وقع في منطقة كاليبار وورزغان، وقال تم إرسال طائرات بدون طيار تابعة للهلال الأحمر وفرق الإنقاذ إلى المكان، مضيفًا أنه تم إشراك فرق من محبي تسلق الجبال الذين يحاولون العثور على المروحية.