سامح شكري: نلتزم مع أثينا بالعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن أثينا من أكثر البلدان التي زارها خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية، وهذا يعكس الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز العلاقات فيما بينهم على أساس الصداقة الوثيقة التي تربط الشعبين والشعور المتبادل بالمستقبل المشترك.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «جددنا خلال حديثنا على الالتزام بالعمل المشترك والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، والعمل على تفعيل الإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى».

وتابع: «اتفقنا على أهمية عقد أول جلسة في أثينا وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة لتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين».