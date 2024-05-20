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بـ320 مليار جنيه.. «النواب» يوافق على اعتماد اضافي في موازنة 2023/ 2024

كتب:

محمد يوسف
02:25 م | الإثنين 20 مايو 2024
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن فتح الاعتماد الإضافي جاءت بسبب التحديات الراهنة، وعدد من الأسباب بداية من حزمة الحماية الاجتماعية.

وأضاف: «لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا، أبرز ها رأس الحكمة، ما سيكون له عظيم الأثر في زيادة نسبة الفائض الأولى».

وأضاف: «كان متوقع أن يكون الفائض 2.5%، ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5%، وعلى الرغم من فتح اعتماد إضافي كان من المفترض أن ينعكس، لكن نظرا إلى وجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك، ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض».

 

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بقلم محمد يوسف