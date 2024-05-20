رئيس «النواب»: تطوير المنشآت الصحية هدفه تقديم خدمات جيدة للمواطنين

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مهم، مشيرًا إلى أنّ الهدف من المشروع تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّه بعد موافقة المجلس نهائيًا، فإنّ مشروع تطوير المنشآت الصحية سيكون بنظام حق الانتفاع، وهذا ليس ابتداعا بل نصّ عليه في الدستور، مزضحا أنّ ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وهذا تفعيل للدستور.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنّ المجلس كان حريصًا على عدم المساس بالخدمات الصحية المجانية للمواطن، في أثناء مناقشته.