ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35 ألفا و562 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35 ألفًا و562 شهيدًا، و79 ألفًا و652 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب نبأ عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 106 شهيداء و176 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.