تحالف إقليم جامعات الدلتا: التنسيق بين الأعضاء لخدمة المجتمع

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، في اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

التنسيق بين الجامعات

ورحب الدكتور محمود ذكي بالحضور، موضحا أنه كان هناك دائما تنسيق بين الجامعات على مستويات مختلفة لخدمة المجتمعات المحلية ارتكازا على الاحتياجات الفعلية والفرص المتاحة والأنشطة الاقتصادية المتكاملة التي يمكن المشاركة والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بعرض تجربتها من خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واهتمام التحالف بدعم المشروعات الصغيرة لتحويلها الى مشروعات كبرى.

السمات والقدرات

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن إقليم وسط الدلتا يعد من أكبر الأقاليم السبعة في تحالفات الجامعات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم الإقليم أكثر من 22 مليون نسمة، وبه العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في تقديم الخدمات المجتمعية فكل جامعة لديها سمات وقدرات مميزة.