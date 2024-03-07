الخشت: تحالف الجامعات يستهدف تقليل الفجوة بين التعليم والصناعة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّه قدّم خريطة عمل تحالف جامعات القاهرة الكبرى مع قطاعات الصناعة، تضمنت خطة عمله ومستهدفاته، لافتا إلى أنّ التحالف يقلل الفجوة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في إطلاق تحالف الجامعات: «نحن الآن على مشارف جامعات الجيل الخامس التي ترتكز على قضية العلم النافع الذي ينفع المجتمع ولا يتم ركنه على الأرفف، بل يقدم خدمات حقيقية لأجل منفعة الناس عبر قطاعات التنمية المحلية، سواء لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو استراتيجة مصر 2030».

وأشار إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، والتي مثلت لحظة فارقة ومهمة، مؤكدًا أنّ تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى يُعد أكبر التحالفات لوجوده داخل القاهرة الكبرى التي تمثل نقطة الارتكاز منذ نشأة الدولة الوطنية في عهد الملك مينا موحد القطرين.