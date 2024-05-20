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«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

كتب:

منار مجدي
06:08 م | الإثنين 20 مايو 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بوقوع غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

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