«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان كتب: منار مجدي 06:08 م | الإثنين 20 مايو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بوقوع غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان مسؤول إسرائيلي يهاجم سموتريش بعد دعوته لاحتلال جنوب لبنان.. ماذا قال؟ «القاهرة الإخبارية»: سموتريتش يدفع حكومة نتنياهو السيطرة على جنوب لبنان تحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي فوق 3 مناطق جنوب لبنان جنوب لبنان غارة إسرائيلية بلدة عيتا بقلم منار مجدي