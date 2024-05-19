مسؤول إسرائيلي يهاجم سموتريش بعد دعوته لاحتلال جنوب لبنان.. ماذا قال؟

علق وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بشأن دعوته لاحتلال جنوب لبنان، قائلا: «لمعلومات الوزير سموتريتش، كان على الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر أن تستعد لإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان».

تساؤلات ليبرمان

وأضاف بحسب صحيفة «هسرائيل اليوم»: «السؤال المطروح الآن هو من هي بالضبط القوات التي ستفعل ذلك؟ جنود الاحتياط الذين مضى على وجودهم في الاحتياط أكثر من سبعة أشهر، أم الجنود النظاميون الذين لم يروا المنزل منذ بداية الحرب؟».

حرب لا تتوقف

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.