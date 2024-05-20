«الأممية لحقوق الإنسان»: مذكرة اعتقال نتنياهو أعادت الاعتبار للقانون الدولي

تحدث هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه لا يمكن للمحاكم الدولية أن تقف على الحياد أو مكتوفة الأيدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة «دي إم سي» من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن ارتدادات هذا القرار مهمة، وتظهر في إعادة الاعتبار إلى كل القوانين الدولية، وإعادة تسليط الضوء على عودة البحث الجدّي اليوم في قضية حل الدولتين، وأيضا أوضحت المحكمة الجنائية أنه ليس هناك أي شخص فوق السلطات الدولية.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أنّ هناك أيضا مسؤوليات تقع على الفصائل الفلسطينية باتهامها أنها خطفت المدنيين في 7 أكتوبر، وهي قضايا يُحاسب عليها القانون الدولي، لافتا إلى أن التوازن في القرارات هنا ليس توازنا سياسيا، وإنما توازن حقيقي في صلب العمل القضائي والقانوني.