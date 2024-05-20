«القاهرة الإخبارية»: الصراخ الإسرائيلي يصل لواشنطن بعد الحديث عن اعتقال نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الداخل الإسرائيلي جنَّ جنونه بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لإصدار أوامر قبض بحق الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت بتهمة التسبب بقتل المدنيين في حرب المجاعة بعدم إدخال المساعدات الإنسانية.

هناك العديد من التعقيبات الإسرائيلية بشأن قرار الاعتقال

وأضافت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء ببرنامج «نشرة الأخبار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ هناك العديد من التعقيبات الإسرائيلية بشأن قرار الاعتقال، لافتة إلى أنه منذ عدة أشهر وإسرائيل تتباحث هذا القرار من خلال الضغط على محكمة الجنايات الدولية والإدارة الأمريكية لمنع المحكمة من اتخاذ أي قرار قد يؤهلها لإصدار قرارات باعتقال كبار الساسة الإسرائيليين.

وتابعت، أنّ هناك معلومات حصلت عليها تل أبيب أنه في نهاية مايو الجاري سيتم إصدار قرارات اعتقال بحق نتنياهو، لافتة إلى أنّ الداخل الإسرائيلي استهجن أن يُوضع نتنياهو وجالانت في ذات كفة الميزان مع محمد الضيف وسنوار وغيرهم من قادة حماس الذين يتم وصفهم بالإرهابيين.