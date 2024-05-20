البيت الأبيض يتفق مع إسرائيل على مواصلة المناقشات كتب: منة شبانة 10:28 م | الإثنين 20 مايو 2024 البيت الأبيض أعلن البيت الأبيض، اتفاقه مع إسرائيل على مواصلة المناقشات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البيت الأبيض: سنقف دوما إلى جانب إسرائيل في وجه ما يهدد أمنها البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية البيت الأبيض: لا نريد احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة البيت الأبيض: نتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال الأيام المقبلة البيت الأبيض إسرائيل بقلم منة شبانة