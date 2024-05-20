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البيت الأبيض يتفق مع إسرائيل على مواصلة المناقشات

كتب:

منة شبانة
10:28 م | الإثنين 20 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اتفاقه مع إسرائيل على مواصلة المناقشات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم منة شبانة