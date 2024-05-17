البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

صرح البيت الأبيض بأن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة استعدادها، لمواصلة المحادثات قبل اتخاذ قرارات بشأن عملية رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي نتنياهو، وسيناقش عملية رفح الفلسطينية خلال زيارته إلى إسرائيل.

ولفت البيت الأبيض إلى أن مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص من أجل تسليمها لغزة عبر رصيف مؤقت جديد.

وتابع البيت الأبيض: «أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين، والولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية».