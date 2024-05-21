محطات في حياة «الجنوبي» أمل دنقل.. اليوم ذكرى الرحيل (فيديو)

يحيي محبو الشعر والأدب في مصر، اليوم، ذكرى وفاة أحد أهم شعراء الوطن العربي، أمل دنقل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، تاركا خلفه إرثا أدبيا غنيا يُخلد اسمه كأحد أعمدة الشعر العربي الحديث.

وتناولت حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، رحلة أمل دنقل الشعرية، وذلك من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «ذكرى وفاة الشاعر أمل دنقل.. محطات في حياة الجنوبي».

نبذة تاريخية عن أمل دنقل

وُلد أمل دنقل عام 1940 في قرية القلعة بمحافظة قنا في صعيد مصر، وكان والده عالما من علماء الأزهر الشريف وعاصر فترة الثورة وتأثر بها مما أصقل كتاباته وأعماله.

التحق دنقل بكلية الآداب، لكنه انقطع عنها في سنته الأولى لكي يعمل ويعيل نفسه، وامتلك مكتبة ضخمة ضمت الكثير من كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر من التراث العربي.

عمل دنقل موظفا في محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم موظفا في منظمة التضامن الأفروآسيوي، وقدم المجموعات الشعرية التي اشتملت على مقتل القمر، بيروت، العهد الآتي، أوراق الغرفة 8، تعليق على ما حدث، والبكاء بين زرقاء اليمامة.