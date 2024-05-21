وزير التعليم: المدارس الرسمية الدولية تقدّم نموذج تعليميا مميزا بمصروفات مناسبة

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تجربة المدارس الرسمية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنّها تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفق أحدث النظم العالمية، مؤكدًا أنّ هذه المدارس قد حازت على ثقة المجتمع المصري، وانعكس ذلك فى الإقبال الكبير عليها.

المدارس الرسمية الدولية

وأوضح الوزير خلال لقائه مع داميان هيندز وزير الدولة للمدارس بالمملكة المتحدة، في إطار سلسلة يعقدها على هامش فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن، أنّ المدارس الرسمية الدولية (IPS) تعمل على رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية، كما أنّ المدارس تدعم (النظام البريطاني).

مدارس بتعليم دولي ومصروفات مناسبة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ المدارس الرسمية الدولية تتيح الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى التوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.