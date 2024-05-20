وزير التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعي لن يغني عن المعلم

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، في فعاليات الجلسة الأولى للمُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن، والذي يعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بحضور 122 من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

التعليم لم يعد مجرد الحصول على درجات

وأكد الدكتور رضا حجازي في مداخلة خلال الجلسة الأولى، أنّ التعليم للمستقبل يعد أمرًا مهما في ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنّ التعليم لم يعد مجرد الحصول على درجات تحصيلية للنجاح، ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة، والمعارف، وأن يكون الطفل قادرا على التعلم مدى الحياة.

استخدام الذكاء الاصطناعي لا يغني عن المعلم

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن المعلم، ولكن يعني دمج الذكاء الاصطناعي في البرنامج التعليمي ليساعد المعلم على أداء عمله وتمكينه، وبالتالي لا نفقد أنسنة التعليم.

وأشار الوزير إلى أنّ الطلاب الذين لديهم صعوبة في القراءة والكتابة يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنّه إذا كان لدى الطفل صعوبة في القراءة والكتابة لا يستطيع تعلم باقي المواد، مؤكدا دور المعلم الذي يجب أن يمتلك المهارات التشخيصية، ويستطيع أن يحدد الأخطاء الشائعة لدى الطفل ووضع العلاج، وخاصة في السنوات الأولى من التعليم والتي تسمى بالسنوات الذهبية للطفولة المبكرة.

ولفت إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تبذل العديد من الجهود بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية لتحسين القراءة والكتابة لدى الطلاب في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم.

وشهدت الجلسة الأولى للمنتدى إلقاء عدد من الكلمات حول كيفية تحسين التعليم ودفع عجلة التعافي، كما تضمنت عدة مناقشات حول ضرورة التركيز على التعافي، أو تنفيذ استراتيجيات للتغيير والتحسين، ودعم رعاية الطلاب وأثره على الأداء، إضافة إلى طرح الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها في دفع التعليم إلى الأمام.