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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض طلب «جالانت وجانتس» بعقد اجتماع لمناقشة صفقة المحتجزين

كتب:

هانى حسن
01:45 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
نتنياهو

نتنياهو

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو رفض طلب الوزيرين جالانت، وجانتس، لعقد اجتماع لمناقشة صفقة المحتجزين، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.   

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وفق ما بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب وزيري الجيش والأمن الداخلي، يوآف جالانت، وبيني جانتس، لعقد اجتماع لمناقشة صفقة المحتجزين بعد وصولها إلى طريق مسدود.   

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بقلم هانى حسن