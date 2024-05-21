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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35 ألفا و647 شهيدا

كتب:

هانى حسن
02:16 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35 ألفًا و647 شهيدًا، و79 ألفًا و852 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدًا و200 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.          

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بقلم هانى حسن