محافظ الشرقية يسلم صكوك حوالات بريدية بقيمة مليون جنيه لـ4 آلاف أسرة

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صكوك حوالات بريدية بقيمة مليون جنيه مقدمة من الغرفة التجارية بالمحافظة لـ4 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لمساعدتهم في سد احتياجاتهم المعيشية ولإدخال الفرحة على قلوبهم، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تعزيز أواصر التكاتف بين افراد المجتمع

وأثنى محافظ الشرقية على مبادرة الغرفة التجارية في دعم الأسر الأولى بالرعاية من المقيدين بقاعدة بيانات المستحقين بمديرية التضامن الاجتماعي، بمنحهم صكوك حوالات بريدية، مؤكدا أن تلك المبادرة الإنسانية النبيلة من شأنها تعزيز أواصر التكاتف والتلاحم بين افراد المجتمع ومؤسساته.

حل المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية

من جانبه أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، استمرار التعاون مع المحافظة في حل المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بجانب دورها المجتمعي في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، وتوفير أوجه الدعم والمساندة لهم.