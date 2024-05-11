الغرفة التجارية بالقاهرة تتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار الدواجن بهذا الموعد

زَفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، بشرى للمواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار الدواجن نتيجة انخفاض معدل الطلب على الشراء خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

سعر الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن مستقرة خلال الوقت الحالي بشكل جيد، في ظل الاستقرار العام لجميع السلع والمواد الغذائية.

وأوضح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدواجن تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 82 إلى 85 جنيها؛ فالسعر قد يختلف من مكان لآخر وفقا لعدد الحلقات الوسيطة، كما أن سعر البيض الأبيض والأحمر مستقر بشكل جيد، إذ سجل نحو 115 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيها، متوقعا تراجع سعر الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى وانخفاض الطلب.

توقعات أسعار الدواجن مع اقتراب عيد الأضحي

وأشار إلى أن سعر الدواجن الآن يعتبر عادلا مقارنة بتكاليف الإنتاج من بداية من سعر الكتكوت مرورا بسعر العلف وتكلفة التربية، كما لفت إلى أن سعر الكتكوت الحالي سجل نحو 30 جنيها، وهو سعر غير عادل، في حين أن السعر المنضبط للكتكوت 15 جنيها تقريبا، وبلغ سعر العلف نحو 22 ألفا و500 جنيه في المتوسط ومن المفترض أن تتراجع أسعاره، كما أن أي تحرك قد يطرأ على أسعار الاعلاف بالزيادة غير مبرر في ظل توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار بشكل جيد بالسعر الرسمي.

وتوقع احتمالية حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء خلال الفترة المقبلة لتسجل نحو 75 جنيها بدلاً من 78 جنيها من أرض المزرعة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نتيجة انخفاض معدلات الطلب على شراء الدواجن بمختلف أنواعها، والتوجه إلى شراء اللحوم احتفالاً بالعيد.