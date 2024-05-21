مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لتشجيع السياحة بالتعاون مع skydive pharaohs ( فيديو )

تشهد مدينتي يومي الجمعة والسبت ٢٤ و ٢٥ مايو انطلاق " Fly over Madinaty " وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " Sky Diving " . واعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن اتاحة المشاركة في الحدث عبر اللينك التالي https://shorturl.at/0TspC

ويتضمن الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" نوعين من القفز بالمظلات ، وهما القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم ، ويشارك فيه نحو 42 متسابقاً تحت إشراف 7 مدربين محترفين حاصلين على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الأمريكي للقفز بالمظلات. أما النوع الثاني فهو القفز بمظلات "الباراموتور" من مسافة 4 آلاف قدم بمشاركة 16 متسابق .

ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين . وتعكس اقامة الحدث الامكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية .

ويعد "Fly over Madinaty" أول حدث من نوعه يقام في مدينتي بالتعاون مع skydive pharaohs، وهو من الفعاليات التي يتم تنظيمها في مصر منذ عام 2021 . وتقام فعاليات الـ "Sky Diving" في معظم المقاصد السياحية في مختلف محافظات الجمهورية من أجل دعم السياحة الداخلية والخارجية.