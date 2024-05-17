نادي مدينتي يستضيف النسخة الخامسة من مسابقات «The Games»

تنطلق في نادي مدينتي الرياضي اليوم الجمعة ١٧ مايو فعاليات النسخة الخامسة من مسابقات «The Games»، والتي تستمر على مدار يومين حتى غد السبت ١٨ مايو.

ويشارك في المسابقات المئات من اللاعبين والمتسابقين للتنافس في أكثر من 25 لعبة رياضية فردية وجماعية ، يمثلون عددا كبيرا من المدارس والسفارات والشركات .

واقيمت النسخ الاربع الاولى من مسابقات «The Games» اعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٣ ، وتهدف الى تشجيع الشباب ومختلف الاعمار على ممارسة الرياضة من اجل صحة أفضل . ويستضيف نادي مدينتي، فعاليات «The Games» في اطار حرصه على استضافة مختلف الفعاليات الرياضية المميزة .

ويعد نادي مدينتي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022.

ويضم نادي مدينتي العديد من الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية والتي نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم واكاديمية فيسبريم الدولية لكرة اليد وغيرها.