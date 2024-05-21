قلق في واشنطن بسبب حادث مروحية الرئيس الإيراني.. هل تبدأ الحرب؟

بعد مرور أكثر من 24 ساعة على تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفاته، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراقبة رد الفعل الإيراني، إذ إن ادعاء واحدا فقط من إيران يمكن أن يؤدي إلى التصعيد في الشرق الأوسط وزيادة التوترات مع إسرائيل، بحسب ما نشرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوم الأحد الماضي كان عصيبًا على المسؤولين الأمريكيين، وانتظروا لساعات آخر المستجدات بشأن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة، كما كانوا يفكرون في أن الحادث يمكن أن يغير من الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكان الأمر المسيطر على تفكير إدارة الرئيس الأمريكي خلال اليومين الماضيين، هو من ستلومه إيران؟ وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين.

وعلى الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية الأولى، تشير إلى أن الحادث كان بسبب الطقس السيئ وليس عملية اغتيال أو حادثا مدبرا، إلا أن واشنطن لا تزال قلقة حتى الآن من اتهام طهران لها بالضلوع في الحادث.

هل هكذا تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: «لفترة قصيرة، كان هناك سؤال مجنون وهو: هل هكذا تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟».

واشنطن تقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني

وقدم ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، التعازي الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.