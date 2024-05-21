روسيا تهدد أوروبا بأول مناورة تكتيكية على الأسلحة النووية

أعلنت روسيا بدء مناورات تكتيكية على الأسلحة النووية بالقرب من أوكرانيا، التي تخوض حربها معها منذ أكثر من عامين تقريبًا، فيما قالت إنه رد على التهديدات الغربية، وفقًا لما أعلنته وكالة «فرانس برس».

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فالتدريبات تجري في المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تقع على الحدود وتشمل أجزاء من أوكرانيا التي تزعم موسكو أنها ضمتها، ولم تحدد بالضبط أين تجري؟

وتهدف التدريبات إلى اختبار استعداد أفراد ومعدات الوحدات القتالية ذات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد ولضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها دون قيد أو شرط.

سبب التدريب على الأسلحة النووية

وأضافت «الدفاع الروسية» أن التدريبات على الأسلحة النووية جاءت ردًا على تصريحات وتهديدات استفزازية من بعض المسؤولين الغربيين.

الغرب يتهم الرئيس الروسي

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل غير مسؤول.

وكان «بوتين» قد أمر بإجراء تدريبات على الأسلحة النووية التكتيكية في وقت سابق من شهر مايو الجاري، بعد أن أثارت سلسلة من التصريحات الغربية بشأن الصراع في أوكرانيا استياء موسكو.