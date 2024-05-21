«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعتبر رد فعل أمريكا على «الجنائية الدولية» ازدواج معايير

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ خطوة المحكمة الدولية أمس بطلب اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه والرد الأمريكي عليها أكدت وساهمت في تثبيت الموقف الروسي لدى المجتمع الغربي والمجتمع الروسي الداخلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ موسكو والقيادة السياسية الروسية دائما ما تتحدث عن أنّ الغرب يكيل بمكيالين، موضحا أنّ التعامل الغربي تجاه روسيا عكس التعامل الغربي وخصوصا الأمريكي تجاه إسرائيل، متابعا: «الرؤية الروسية لردود الفعل الأمريكية على قرار المحكمة الدولية أتى على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية حيث أكد أنّ بلاده تراقب الخطوات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وكيفية الرد الأمريكي».

وتابع: «المتحدثة باسم الخارجية الروسية اعتبرت أنّ الولايات المتحدة هي الجهة المسؤولة عما يحدث في الشرق الأوسط وأنّ إسرائيل ليست سوى أداة في يد الولايات المتحدة، أي أنّ الضغط الأمريكي حتى هذه الساعة لا تصدقه روسيا».