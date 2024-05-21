مسعف وسائق يعيدان 110 آلاف جنيه لشقيقين أصيبا في حادث بالقليوبية

أعاد مسعف وسائق في إسعاف القليوبية، مبلغا ماليا قيمته 110 آلاف جنيه، كان داخل حقيبة في سيارة شقيقين أصيبا في حادث سير، حيث حرصا على أداء الأمانة وتسليم المبلغ عقب نقل المصابين للمستشفى.

حادث سير في قليوب

وكشف محمد سعيد وماجد عبدالشافي، يعملان في مرفق إسعاف القليوبية، تفاصيل الواقعة، موضحين أنهما تلقيا بلاغا بحادث سير في قليوب، وعلى الفور تحركا لمكان الحادث، ووجدا سيارة بها شقيقين.

وأكد المسعفان عمل الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما لسيارة الإسعاف، وأرشد أحدهما عن وجود محفظة في السيارة بها تحقيق الشخصية الخاصة به، وخلال ذلك عثرا على شنطة بها مبلغ مالي.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأشارا إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى قليوب وعمل اللازم، كما تم التواصل مع أهليتهما وتسليمهم المتعلقات الخاصة بهما، من خلال دفتر موثق، كما تم تسليم نجل عمتهما المبلغ المالي وقيمته 110 آلاف جنيه بجانب الهاتف المحمول، وإثبات كل ذلك من خلال أوراق رسمية موثق بها صورة بطاقة قريب المصابين، مؤكدين أنه عملهما أوجب عليهما الأمانة والحفاظ عليها.