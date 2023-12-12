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انتخابات المصريين بالداخل

«القليوبية» توجه بإرسال سيارة إسعاف لمواطن لمساعدته على التصويت

كتب:

محمود فؤاد
07:30 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

نقلت محافظة القليوبية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، المواطن عاطف محمود النازي «من ذوي الاحتياجات الخاصة» المقيم بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه «مدرسة الشهيد حمدي سعيد» بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجرى التنسيق مع إسعاف القليوبية، وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن، نظرا لحالته الصحية.

وجرى نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية، وإعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة.

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بقلم محمود فؤاد