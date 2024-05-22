التخطيط: 4.4% تقديرات صندوق النقد لمعدل نمو الاقتصاد المصري 2024/2025

قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025، وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، ما يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت السعيد، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، وأوضحت دكتورة هالة السعيد أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 ملايين مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.

3.1% معدل نمو متوسط الاقتصاد العالمي بنهاية 2024

واستعرضت «السعيد» مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط ما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.

4.4% مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر

وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، ويضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.

تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري

وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022-24/2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.

معدلات النمو القطاعية

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و 9.4% لقناة السويس، و 9.3% لقطاع السياحة، و 5.7% للخدمات الاجتماعية، و 4.9% للتشييد والبناء.