وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح قمة «رايز أب» لريادة الأعمال بالمتحف المصري

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح «قمة رايز أب - Rise Up» في نسختها الحادية عشر والمنعقدة بالمتحف المصري الكبير، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال، ولفيف من الشركات الناشئة.

وأكدت «السعيد» أهمية موضوع ريادة الأعمال الأمر، الذي يدفع الحكومة المصرية بمؤسساتها للعمل على دعم ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الحكومة تبذل الجهود كافة لتوفير النظام البيئي المناسب لدعم تلك الشركات.

رؤية مصر 2030

وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم ريادة الأعمال، موضحة أن الأمر يبدأ من رؤية مصر 2030 والتي تشارك في وضعها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب يطلق عليهم شباب 2030 وهم من يشاركون في وضع رؤية مصر 2030 طويلة المدى، والتي تتضمن محورًا مهمًا يتمثل في أن يكون هناك اقتصاد تنافسي متنوع ومبتكر، تعمل على تحقيقه كل مؤسسات الدولة.

وأكدت أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة قوية لمضاعفة الأرقام الموجهة لحاضنات الأعمال من 10 إلى 15 ضعفًا، بكل الوزارات التي لديها حاضنات ومراكز إبداع وابتكار وبرامج تدريبية كذلك؛ باعتبار أن ذلك يمثل المستقبل اتساقًا مع تغيرات الوظائف وكون التكنولوجيا أصبحت عاملًا حاسمًا في كل وظائف المستقبل، مؤكدة أهمية إعطاء دفعة قوية لكل الأفكار المبتكرة وكل ماله علاقة بالتنافسية والابتكار والتكنولوجيا.

وأضافت السعيد أن الدول تعمل كذلك على دراسة صندوق الابتكار؛ ليصبح أحد الصناديق الفرعية التي يتم طرحها من قبل الصندوق السيادي.

البشر هم الثروة الأساسية في الدولة المصرية

وتابعت السعيد أن من ضمن المحاور التي تعمل عليها الوزارة هو محور بناء القدرات باعتبار البشر هم الثروة الأساسية في الدولة المصرية، إذ إن مصر تتمتع بمساحة كبيرة وعدد سكان بلغ 106 ملايين نسمة منهم 70% أقل من 40 سنة، تمثل ثروة بشرية هائلة توجب الاستثمار في بناء قدراتها بشكل مستمر حيث تعمل كامل الدولة على بناء القدرات.

واختتمت بالإشارة إلى إطلاق وزارة التخطيط لمركز مصر لريادة الأعمال داخل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة، والمعني بالتدريب على ريادة الأعمال بجانب احتضان بعض المشروعات، ويمتلك حاضنات ومسرعات لمساعدة الأفكار الناشئة والجديدة لدعمها لتتحقق.