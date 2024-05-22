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رئيس وزراء النرويج يعلن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

كتب:

هانى حسن
09:49 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس وزراء النرويج

رئيس وزراء النرويج

أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، قائلا إنه «يتعين علينا الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل نقلًا عن «رويترز».  

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي، أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا ومستمدة من السلطة الفلسطينية، موضحا أنه «على الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا، وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية».

وتابع: «الاعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين، ومنحه زخما جديدا، والحرب الدائرة في غزة جعلت من الضروري حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار».

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