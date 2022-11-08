رئيس وزراء النرويج: رفع ضريبة الكربون إلى 200 يورو في الطن بحلول 2030

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستروه، إنّ مؤتمر المناخ يقتضي التحرك بسرعة؛ ليبقى هدف 1.5 درجة مئوية هدفًا حيا، مشيرًا إلى أنّ النرويج تُضاعف جهودها: «يُسعدني أنّنا أعلنّا عن هدفٍ معززٍ للمناخ، بموجب اتفاق باريس، وسنُخفِّض انبعاثاتنا بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990».

تطبيق سياسة عادلة في المناخ

وأضاف رئيس وزارء النرويج، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنّ النرويج ستُنفّذ ما تعهّدت بِه، وستُطبق سياسة عادلة في المناخ برفع ضريبة الكربون إلى 200 يورو في الطن بحلول عام 2030، وسيجرى خفض الانبعاثات، وفتح فرص العمل وموائمة السياسات والأهداف بوضع خطة عمل سنوية مناخية جزءًا من ميزانية النرويج القومية، وسيتم الوفاء بالوعد بمضاعفة التمويل المناخي في السنوات الأربعة المقبل.

وتابع: «أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهدّدة بسبب الخسائر في الطبيعة وواقع تغيُّر المناخ، لذا تتعهد النرويج بتقديم 3 أضعاف التمويل الخاص، والتكيف خاصة بالنسبة لأفريقيا، ولا بد من تعزيز جهودنا للوقاية من الخسائر والأضرار، وأن نتأكّد بأنّنا لا نترك أحدًا خلفنا».

إطلاق مبادرات مهمة في شرم الشيخ

وأكد رئيس الوزراء النرويجي، أنّ مؤتمر الأطراف هذا العام «مؤتمر التنفيذ»، مشيرًا إلى أنّ تخفيض الانبعاثات وزيادة الصمود في وجه التغيُّر المُناخي، والقفز نحو المزيد من الطاقة المتجددة، إضافة إلى وجود مبادرات مهمة أُطلقت في جلاسكو وفي شرم الشيخ، «يُسعدني أن أكون جزءًا من التحالف العالمي للطاقة من أجل الشعوب والكوكب».