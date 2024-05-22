كاتب صحفي: ثبات الموقف المصري تجاه فلسطين أقوى رد على الأكاذيب الإسرائيلية

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بتشوية صورة مصر بوسائل الإعلام الخاصة بها، مؤكدا أن هذا الأمر بات معتادا من الجانب الإسرائيلي منذ بداية حربها على قطاع غزة.

ثبات الموقف المصري ووضحه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو ما سبب مشكلة للإسرائيليين، موضحا أنه كان حائط صد أمام مخططات دولة الاحتلال، لذلك تلجأ لكثير من الأكاذيب في محاولة لتشوية الدور المصري تجاه القضية الفلسطيينة.