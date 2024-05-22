حدث ليلا| أمريكا تنتقد إسرائيل وإصابات في صفوف الاحتلال.. تفاصيل آخر اتصال بقائد طائرة رئيسي

شهدت ساعات الليل عدد من الأحداث الهامة على الساحة العالمية، منها تصاعد الأوضاع في غزة، وحديث المخابرات الأمريكية حول خسارة إسرائيل للحرب، بينما تستعد إحدى الدول لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت ذاته وقوع إصابات خطيرة لعدد من جنود الاحتلال، وتفاصيل آخر اتصال بقائد طائرة الرئيس الإيراني الراحل.

أمريكا تنتقد إسرائيل

على الرغم من حجم الدمار والتهجير في غزة، إلا أن إدارة بايدن ترى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطيع الفوز على حماس، وفقد أفضل فرصة للتخلص من المجموعة في غزة.

ووصف كبار المسؤولين علنًا استراتيجية إسرائيل في غزة بأنها هزيمة ذاتية، ومن المحتمل أن تفتح الباب أمام عودة حماس، وفقًا لشبكة «بوليتكو».

ويعتقد المسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة رغم اقتحامها عسكريًا، ما أدى إلى تغيير الرأي العام الدولي ضدها نتيجة للقصف الواسع وعدم كفاية المساعدات الإنسانية، وهذا ما مكن حماس من تجنيد المزيد من المقاتلين.

ولعدة أشهر، كانت الولايات المتحدة تتحفظ على الانتقادات ضد إسرائيل، وقادتها إلى تغيير طريقة انتقامها من حماس بسبب هجومها في 7 أكتوبر الذي أدى إلى بدء الحرب، وعلى الرغم من ذلك، انتشر الإحباط بشكل متزايد بسبب رفض إسرائيل تغيير مسارها، ما أدى إلى تصاعد الانتقادات العلنية وتوسيع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب.

أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال ساعات

أفادت قناة «العربية» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الحكومة الأيرلندية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الساعات القادمة.

في الأسابيع الأخيرة، أعلنت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدة على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الأيرلندية مساء أمس أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيلقيان كلمة أمام وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، دون ذكر تفاصيل إضافية.

إصابات خطيرة لعدد من جنود الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدداً من جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في جنين، وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل آخر اتصال بقائد طائرة الرئيس الإيراني

بعد مرور 48 ساعة على اختفاء مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» تقريرًا عن حادث تحطم المروحية من إعداد رئيس مكتب الرئيس الإيراني غلام حسين إسماعيلي.

وأفاد رئيس مكتب «رئيسي» بأنه منذ إعلان انقطاع الاتصال اللاسلكي مع مروحية الرئيس الإيراني، تم إجراء اتصالات هاتفية مع الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز، ومحافظ تبريز، ولكن لم يتم الرد على أي من هذه المكالمات.

وبعد ذلك، قام أفراد طاقم الرحلة المتجهة إلى أذربيجان الشرقية لافتتاح السد بمحاولة الاتصال بالطيار الكابتن مصطفوي، الذي كان يقود الرحلة، ولكن تم الرد عليهم بواسطة آية الله ال هاشم، الذي أخبرهم أنهم ليسوا بخير وأنهم قد سقطوا في الوادي.

وأوضح «غلام» تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع طاقم المروحية، حيث قال إنه اتصل بعد ذلك بـ «هاشم» واستفسر منه عن موقعهم، فأجاب بـ«لا أعرف.. أنا بين الأشجار»، ثم سأله عن حالة البقية وإذا كان يراهم، ليجيب بـ«إنني لا أرى أحدًا وأنا وحدي، ولا أعلم ما حدث ولا يوجد أحد حولي».

وأكمل «غلام» بعد المكالمة الهاتفية، تبين أن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث، حيث حددنا مهمتنا بضرورة الوصول بسرعة إلى موقع الحادث لبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة.