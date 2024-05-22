جامعة الأزهر تتقدم 95 مركزا عالميا في تصنيف «CWUR» لعام 2024

حصدت جامعة الأزهر إنجازاً جديداً بتقدمها 95 مركزاً عالمياً في تصنيف CWUR الدولي للجامعات لعام 2024، لتحتل المركز 1320 من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم.

اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق مع معايير التصنيف الدولية

ويُعزى هذا التقدم الملحوظ إلى جهود جامعة الأزهر في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق مع معايير التصنيف الدولية، واهتمام الجامعة بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، وتقديم الدعم الفني لكليات الجامعة ومراكزها البحثية، ودعم الباحثين وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي، ويؤكد هذا الإنجاز على مكانة جامعة الأزهر المرموقة وريادتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي.

طفرة في مختلف التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية

وتعكس نتائج التصنيف الدولي التزام جامعة الأزهر برسالتها العالمية في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الإنسانية، إذ حققت جامعة الأزهر طفرة في مختلف التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية، مما يؤكد جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى أدائها وتحقيق التميز في جميع المجالات.

وتوجه محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب على جهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكّدًا التزام الجامعة بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم والتميز على جميع المستويات.