نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات بمدينة نصر، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، لجميع أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات في القاهرة والأقاليم.

امتحانات كليات جامعة الأزهر

وشملت الجولة تفقد لجان امتحانات كليات: الدراسات الإسلامية والعربية، والتربية، والدراسات الإنسانية، والصيدلة، والهندسة.

وخلال الجولة التفقدية، شدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مؤكدا ضرورة وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات.

كما شدد «خضر» على أن تكون الأعداد معقولة، حسب مساحة المكان، لعدم التكدس وإحكام السيطرة على اللجان، وكذلك الورقة الامتحانية، طبقا لمتطلبات الجودة بعد حصول كليات الفرع على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

فترات الامتحانات

وتفقد تواجد الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات، بالتنسيق مع الإدارة الطبية، في حضور عمداء ووكلاء كليات الفرع بمدينة نصر.