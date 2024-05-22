«العامة للاستثمار» تبحث مع الـ«وكالة الآذرية» خطط التعاون الاقتصادي في مصر

استقبلت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زهراب قديروف، نائب رئيس وكالة الاستثمار الآذرية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وناقش الجانبان الموقف التنفيذي للشركات الآذرية المستثمرة في مصر، وبحث خطط الاستثمار لعدد من الشركات الآذرية المهتمة بالاستثمار في مصر، وأكدت الدكتورة داليا الهواري استعداد الهيئة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الآذرية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

الاستثمار في مصر

من جانبه، أكد زهراب قديروف على اهتمام الشركات الآذرية بالاستثمار في مصر، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، معربا عن تقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز التعاون بين البلدين.

خطة عمل لتعميق العلاقات الاستثمارية

واتفق الجانبان على خطة عمل لتعميق العلاقات الاستثمارية وفقا لجدول زمني محدد، تشمل العديد من الأنشطة والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما استعرضت الدكتورة داليا الهواري الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي توضح الموقع الجغرافي للفرص الاستثمارية والصناعات المستهدف جذبها في كل موقع، والخدمات الحكومية والخاصة المتاحة بالقرب من الفرص الاستثمارية، وكفاءة البنية التحتية الداعمة للاستثمار.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وقدمت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شرحا وافيا عن التطورات التي شهدتها خدمات الاستثمار خلال الفترة الماضية من حيث الميكنة والتبسيط ورفع الكفاءة.