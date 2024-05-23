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حظك اليوم برج الحمل الخميس 23-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

انتصار الغيطانى
04:02 ص | الخميس 23 مايو 2024
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل محبوبًا من المقربين منه إذ يتصف بالوفاء والصداقة والحب، فضلا عن تمتعه بشخصية صريحة، وتميزه بالقدرة على العطاء والتضحية دون  انتظار مقابل من الطرف الآخر، ويُعرف عنه أنه يحب أن يظل قدوة للمحيطين به.

ويوضح هذا التقرير، حظك اليوم برج الحمل الخميس 23-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يجب أنّ تكون حذرًا اليوم إذا أقبلت على شراء مواد استهلاكية لا داعي لها، إذ قد تصادفك عقبات وأزمات مالية في محور برجك مما يعرضك لبعض الخسائر، ولا داعي لاتخاذ قرارت مالية دون دراسة، وفقًا لآراء خبراء الأبراج وحظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تخبرك الأفلاك اليوم، مولود برج الحمل، بضرورة الحذر في أثناء الحديث عن الذكريات أمام شريك حياتك أو من تحب، حتى لا تتعرض للمشكلات دون داع، وفقًا لخبراء الأبراج.

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بقلم انتصار الغيطانى