يقول الخبراء إن برج الثور هو برج ترابي، يتسم مواليده بالتوازن والقدرة على التحكم في انفعالاتهم، ويميلون إلى الاستقرار والهدوء، وبجانب ذلك كله فهم أشخاص يحبون التفاوض، لكنهم لا يتنازلون عن شيء يريدونه.

وتقدم الوطن عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-2-2024 على الصعيد المهني

إذا لاحظت أن لديك قدرة كبيرة على الاندماج في جماعة ما في عملك، فينصحك الخبراء بأن تشارك في العمل الجماعي، فهو أمر جيد لك وربما يساعدك على التقدم والازدهار بشكل أكبر، ويظهر ذلك في الأدوار القيادية وإخراج أفضل ما في كل فرد داخل الجماعة.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيؤكد الخبراء بأن حل المشكلات تقرب المسافة بينك وبين شريك حياتك، فلا تهجره، بل اقترب منه واسعى للتودد إليه؛ لكي تسير علاقتكما في المسار الصحيح.