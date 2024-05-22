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«التخطيط»: نبحث إنشاء صناعات كثيفة العمالة مع القطاع الخاص والمستثمرين

كتب:

 محمد متولي
12:49 م | الأربعاء 22 مايو 2024
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الدولة تدرس عددا من الصناعات مع القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الصناعات كثيفة العمالة، وهناك شراكات مستمرة مع دولة الإمارات والدول العربية في كل المجالات.

الدولة المصرية استهدفت نموا يقارب الـ 4.2% مع بدايات العام الجاري

وأضافت السعيد في لـ«الوطن»، أن المشروعات المطروحة التي تتعاون فيها الحكومة مع القطاع الخاص مختلفة ومتنوعة في كل المجالات وتستهدف العمالة الكثيفة، ومنها صناعات مواد البناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استهدفت نموا يقارب الـ 4.2% مع بدايات العام الجاري.

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بقلم  محمد متولي