«التخطيط القومي» يُنهي برنامج بناء نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة

اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات البرنامج التدريبي الخاص ببناء نموذج المحاكاة التكاملي لأهداف التنمية المستدامة والذي يأتي في إطار إطلاق مشروع تطوير نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة لمصر باستخدام ديناميكيات النظم، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute من خلال وحدة الحوكمة الاقتصادية، والذي استمر على مدار 10 أيام، لـ17 متدرباً ومتدربة من أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر

وأوضح أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أنَّ البرنامج التدريبي يستهدف تزويد القائمين على وحدة الحوكمة الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي بالمعرفة والأدوات اللازمة لتقييم الفوائد المحتملة للسياسات والاستراتيجيات المقترحة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تطوير نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة باستخدام ديناميكيات النظم لتحليل إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر للقطاعات المختلفة.

تمكين مصر من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت هالة أبو علي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنَّه سيتم تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عقد جلسات تشاورية لصانعي السياسات ومتخذي القرار بقطاعات مصر المختلفة، مشيرًة إلى أن الإطار الزمني لمشروع الحوكمة الاقتصادية يتمثل في الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2025.

المشروع يتضمن 3 مراحل أساسية

ونوهت إلى أنَّ المشروع يتضمن 3 مراحل أساسية هي: مرحلة بناء قدرات أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد، والمرحلة الثانية هي مرحلة بناء وتطوير نموذج تكاملي لأهداف التنمية المستدامة للحالة المصرية iSDGs بحيث يتضمن جزء من هذه المرحلة التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناءه وتطويره، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.