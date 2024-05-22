وكيل «خارجية النواب»: مصر نجحت في إفشال سيناريو التهجير لتصفية القضية الفلسطينية

قدمت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في مؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية، بعنوان «عملية طوفان الأقصى وتداعياتها العربية والإقليمية والدولية»، ورقة بحثية بعنوان: «تأثير الدور المصري في الحرب الحالية على غزة»، ردت من خلالها علي محاولات التقليل والتشويه التي يتعرض لها الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

واستعرضت تاريخ مصر في دعم القضية من الوساطة الناجحة وتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وركزت في ورقتها على دور مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة وأهمها: القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صارح الشعب المصري بالموقف المصري أمام شاشات التليفزيون ومع كافة مسؤولي الدول من وزير الخارجية الأمريكي والمستشار الألماني ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا.

ونوهت إلى دور السلطة التشريعية من عقد جلستين طارئتين لمجلسي الشيوخ والنواب واللذين رفضا تصفية القضية الفلسطينية وسيناريو التهجير، وعلى الصعيد الشعبي خرج الشعب المصري في مظاهرات في كافة ربوع الدولة للموافقة على الموقف الرسمي ولتفويض الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لدعم أمننا القومي، ودعوة الرئيس إلى اجتماع مجلس الأمن القومي في 15 أكتوبر 2023 وقمة القاهرة للسلام في 21 من نفس الشهر.

مصر سعت لوقف إطلاق النار في غزة

كما أشارت إلى السعي الدبلوماسي الحثيث لمصر لوقف إطلاق النار والضغط المستمر بطرق مخالفة لدخول المساعدات، فضلا عن استثمار مصر لعلاقاتها القوية مع أطراف الأزمة ومنها إسرائيل وحركة حماس والسلطة الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي مع الأردن وقطر وتركيا والسعودية وأمريكا والدول الأوروبية للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، فضلا عن دورها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

ونوهت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ بأن مصر لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية رغم التحديات والأزمات في المنطقة والعالم والتي ألقت بتداعيات سلبية على مصر وخاصة مقدراتها الاقتصادية لأن القضية الفلسطينية هي أمن قومي مباشر لمصر.

نجاح مصر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية

وأشارت إلى نجاح مصر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بعد أن طغت عليها الأحداث الإقليمية والدولية، كما نجحت في احتواء المشهد والحيلولة دون توسيع نطاق الحرب بالمنطقة، كما نجحت مصر في مضاعفة المساعدات المرسلة للقطاع، ورفضها خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية إلا بعد دخول المساعدات، ونجاح مصر في الوصول إلى الهدنة الأولى في نوفمبر واستمرار جهودها للوقف الكامل لإطلاق النار والدفع بالحل الوحيد للقضية وعلى رأسه حل الدولتين ثم نجاح مصر في إفشال سيناريو تصفية القضية الفلسطينية وسيناريو التهجير لمصر والأردن.