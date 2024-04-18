«خارجية النواب» تشيد بزيارة ملك البحرين لمصر: فرصة لتعزيز الرؤى العربية

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤساء وملوك العالم في مصر خلال الفترة الراهنة، والتي كان آخرها زيارة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

زيارة ملك البحرين لمصر

ووصف القاضي، في بيان له، زيارة ملك البحرين لمصر بالتاريخية وفرصة كبيرة من أجل تعزيز الرؤى العربية الموحدة تجاه قضايا المنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد جديد لالتزامهما بمواصلة التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب.

ملف العلاقات الخارجية

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنَّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حققت مصر نجاحات كبيرة وعظيمة في ملف العلاقات الخارجية، بعد أن عانت مصر لسنوات عجاف من صعوبات ومشكلات في هذا الملف الحيوي.