«القاهرة الإخبارية» ترصد صدى الجنون الإسرائيلي بعد اعتراف 3 دول أوروبية بـ«فلسطين»

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن صدى الجنون الإسرائيلي بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية مستقلة لا يزال مستمرا من خلال التصريحات المتعاقبة ردا على إعلان هذه الدول.

الاعتراف بفلسطين فشل سياسي لإسرائيل

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن آخر التصريحات الإسرائيلية كانت على لسان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قال إن هذا الاعتراف ليس بسبب أزمة سياسية بل فشل سياسي ذريع، ويلقي بظلال هذا الاعتراف على المنظومة السياسية الإسرائيلية وتحديدا على وزارة الخارجية الإسرائيلية التي فشلت في حماية تل أبيب في الدفاع عن نفسها، ومن عدم اعتراف الدول وتحديدا الأوروبية بدولة فلسطين.

ولفتت إلى أن هناك تصريحات مختلفة سواء لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي تصدر هذا الموقف اليوم من خلال سلسلة من الإجراءات العقابية، إذ يرى أن اعتراف الدول الثلاث بفلسطين يأتي نتيجة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، ويجب الضغط عليها ماديا لانهيارها لأنها تسلك مسار الدبلوماسية الذي قد يفيد أكثر فلسطين في المحافل الدولية.