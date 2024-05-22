باحث: اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين يعني عمليا محاصرة إسرائيل

قال الباحث الفلسطيني الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس قسم الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، يعني عمليا محاصرة إسرائيل، ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال، مؤكدا في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن «هذه الدول تعترف بالشعب الفلسطيني، وحقه أن يجد مكانًا تحت الشمس».

وأشار إلى استمرار الجهود الدولية لنبذ وعزل إسرائيل، ونزع شرعية «الاحتلال»، موضحا أن «الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية تختار القرار الصحيح، خاصة أن «الصراع طال جدًا، وأرهق وأنهك كثير الدول، واستفد الكثير من الثروات والأرواح، وأعاد تشكيل مسار الصراعات الأقليمية والدولية».

وأضاف «هذا الاحتلال طويل الأمد لم ولن يؤدي إلى نتائج إلا المزيد من القتل والدمار، كما يتناقض مع القانون الإنساني والدولي»، لافتا إلى أن »الشعب الفلسطيني أثبت على مدى 76 عامًا من الاحتلال أنه لا ينكسر، ويريد أن يحقق أهدافه فى إقامة دولته».