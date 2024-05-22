عبد المنعم سعيد: المخطط الإسرائيلي مكشوف منذ 76 عاما

أكد عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أنّ هناك تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا، تقول إنّ إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة وتتجه إلى تحقيق مصالحها فقط.

إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد بشتو، أنّ فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتا إلى أن جميع يهود العالم لا يزيدون على 17 مليوناً، مؤكدا ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني مُحكم لحل هذه الأزمة.

المخطط الإسرائيلي منذ 76 عاما

وتابع: «نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عامًا، فهو معلن وليس به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة، وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط».